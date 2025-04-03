Altın Fiyatları Düşüşte: Gram Altın 3.815 TL Seviyesinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 815 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 3 bin 822 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını ise 25 bin 310 liradan satılıyor.

Altın ve Küresel Ekonomik Gelişmeler

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında, 3 bin 130 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında varlık fiyatlarında satış baskısı etkili oluyor. ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumunun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeler dünya genelinde önemli risklerden biri olmayı sürdürüyor.

ABD'nin Yeni Tarife Kararnamesi

Dün ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

Piyasaların Takip Ettiği Veriler

Hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri

Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları

ABD dış ticaret dengesi

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 150 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.