Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 9.530,67 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,36 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.530,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,18 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,46 ile spor oldu. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.523,31 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili oluyor.

Bugün İzlenecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de dış ticaret dengesi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirdi.

BIST 100 Endeksi İçin Teknik Analiz

Destek Seviyeleri: 9.400 ve 9.300 puan

Direnç Seviyeleri: 9.500 ve 9.700 puan



