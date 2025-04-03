Memurların aldığı zam eridi...
Kamu personelinin Ocak ayında aldığı yüzde 6'lık zam, açıklanan enflasyon rakamlarına göre üçüncü ayda eridi. Enflasyon farkı oluştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 10:16, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 10:22
Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştır.
Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27, Mart ayında da yüzde 2,46 olarak açıklandı..
3 aylık enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı zam 3 ayda eridi. Yüzde 3,8 enflasyon farkı oluştu.
Yılın diğer aylarında açıklanacak olan 3 aylık enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır.
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Edip Üzen