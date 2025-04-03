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2025'te 8 Milyar Dolarlık E-İhracat Hedefine Destek

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 e-ihracat hedefi sektör temsilcilerinden tam destek aldı. Türkiye, dijital ekonomide dönüşüm yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 11:25, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 11:17
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2025'te 8 Milyar Dolarlık E-İhracat Hedefine Destek

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan, 2025'te e-ihracat hacminin 8 milyar dolara ulaştırılması hedefine sektör temsilcilerinden büyük destek geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatla ilgili büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, Türkiye'yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti. Gültepe, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payının hızla arttığını ve bu trendin devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

E-ihracatta Hedefler ve Çalışmalar

Gültepe, "2022 yılında e-ihracatımız 2,2 milyar dolar düzeyindeydi. 2023'te bu rakamı 5 milyar dolara, 2024'te ise 6,4 milyar dolara çıkardık. 2028 yılı için e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz," dedi. Ayrıca, TİM bünyesinde E-İhracat Sekretaryası kurarak firmalara dijital ticaret yolculuklarında rehberlik sunduklarını belirtti.

Yurt Dışı E-ticarette Rekabet

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin stratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde küresel ihracatta önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Çevikoğlu, "Bugün Türkiye'de 550 bin firma e-ticaret üzerinden ürün satışı yaparken, birçok firma da e-ticaretin gelişimine katkı sağlıyor," diye ekledi. 2024 sonu itibarıyla e-ihracat yapan firmaların 6,4 milyar dolar satış hacmine ulaştığını belirtti.

  • Ticaret Bakanlığının desteğiyle Türk firmalarının yurt dışı rekabette güçlendiğini vurguladı.
  • E-ticaret sektöründeki vergilendirme uygulamalarının yurt dışı rekabet açısından sektörü etkilediğini belirtti.

Pazar Yerlerinin E-ihracata Katkısı

Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığının 2025 yılı için belirlediği 8 milyar dolarlık e-ihracat hedefi, Türkiye'nin dijital ekonomideki dönüşümünün de güçlü bir göstergesi niteliğinde," denildi. E-ihracat modelinin Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet avantajını artırdığı belirtildi.

  • E-ihracat atılımlarını pazar yerleri üzerinden yapmak global pazarlara düşük maliyetle erişim sağlıyor.
  • Dijitalleşmeyle beraber lojistik çözümler ve ödeme sistemlerindeki gelişmeler, büyümeyi besleyen en kritik unsurlar oldu.

Trendyol'un E-ihracat Vizyonu

Trendyol'dan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığının e-ihracatın ekonomiye katkısının artması amacıyla belirlediği hedeflerin önemsendiği belirtildi. "120 binden fazla satıcımızı e-ihracat yoluyla dünya pazarlarıyla buluşturuyoruz," denildi. Türk ürünlerini daha fazla pazara ulaştırmak için yatırımların devam edeceği ifade edildi.

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