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Kütüphane ve Teknoloji Festivali Başlıyor!

Kütüphanelerin dijital geleceği İstanbul'da 2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali'nde şekilleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 11:31, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 11:34
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Kütüphane ve Teknoloji Festivali Başlıyor!

2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, 4-6 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, kütüphanelerin dijital geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, kütüphane ve teknoloji dünyasını bir araya getirerek bilgi ekosisteminin geleceğine ışık tutacak. Kütüphanelerin dijital dönüşümdeki rolü ve en son teknolojik yenilikler festivalde ele alınacak. Festival, uluslararası düzeyde geniş bir katılıma sahne olacak. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA)'nın çeşitli bölümleri, festival kapsamında Türkiye'ye geliyor.

ABD, Kanada, İtalya, İngiltere gibi ülkelerden gelen uzmanlar, kütüphanelerin dijital dönüşüm sürecine dair deneyimlerini paylaşacak. Festival, bilgi profesyonellerini, akademisyenleri ve teknoloji meraklılarını ağırlayacak:

  • Girişimciler, kütüphane hizmetleri alanında ürün ve hizmet üretenler katılacak.
  • 15 farklı şehirden 31 halk kütüphanecisi poster sunumlar ile etkinliğe katılacak.
  • 24 panelist bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.
  • Fuar alanında 40'tan fazla teknoloji firması yer alacak.
  • 50'den fazla teknoloji atölyesi düzenlenecek.

Festivalin Ana Panel Konuları:

  • Üreten Kütüphaneler: Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Modelleri
  • Geleceğin Öğrenme Ekosistemleri: Kütüphaneler ve Kamu Kurumlarının Gelecek Vizyonu
  • Üretken Kütüphaneler: Dünya Çapında Çocuklar ve Gençler için Geleceği Şekillendirmek
  • Okuma Kültürü, Deneyim Tasarımı ve Kütüphanelerin Toplumsal Etkisi

Festival, İstanbul'un tarihi dokusunda, bilginin en yenilikçi yüzüyle tanışmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgi ve kayıt için: https://www.kutuphaneveteknoloji.com/ 61. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Ankara'da Milli Kütüphane'de gerçekleştirilecek etkinliklerde "Üreten Kütüphaneler" ana teması kapsamında çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek. Öte yandan, uygulamalı atölye çalışmaları ve sergiler de etkinlik programında yer alacak.

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