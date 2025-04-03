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Ali Yalçın: Kamu Çalışanlarının Alım Gücü Azalıyor

Ali Yalçın, enflasyonun kamu çalışanlarını nasıl etkilediğini anlattı. Toplu sözleşme sisteminde köklü değişiklikler yapılmalı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 12:27, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 12:27
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Ali Yalçın: Kamu Çalışanlarının Alım Gücü Azalıyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamu çalışanları ve emeklilerin maaş kayıplarına dikkat çekerek, toplu sözleşme sisteminde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon oranı %2,46 olarak duyuruldu. Buna göre;

  • 3 aylık enflasyon: %10,06
  • Yıllık enflasyon: %38,10
  • Enflasyon farkı: %3,83
Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Kamu Görevlilerinin Alım Gücü Düşüyor

Yalçın, kamu işvereninin uzlaşmaz tavrı ve Hakem Kurulu'nun yetersiz artışları nedeniyle kamu görevlileri ile emeklilerin alım gücünün giderek azaldığını belirtti. Ekonomik hedeflerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yalçın, kamu çalışanlarının ve emeklilerin kayıplarının her geçen gün arttığını söyledi.

Hakem Kurulu Adil ve Makul Hale Getirilmeli

Toplu sözleşme masasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Memur-Sen Başkanı, sürecin adil ve makul bir çerçevede yürütülmesi için 4688 sayılı Kanunun değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yalçın, Hakem Kurulu'nun işleyişinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Memurlar, 2026 ve 2027'de Kayıp Yaşamamalı

Yalçın, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin enflasyon karşısında 2026 ve 2027 yıllarında da mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, mevcut sistemde yaşanan kayıpların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Toplu Sözleşmenin Önemi Artırılmalı

Memur-Sen olarak amaçlarının, 4688 sayılı Kanunun evrensel normlara uygun hale getirilmesi ve çalışanların alım gücünü yükseltecek bir toplu sözleşme mekanizmasının oluşturulması olduğunu ifade eden Yalçın, kamu işvereninin gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

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