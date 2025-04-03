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Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "1 Nisan'a kıyasla, 2 Nisan günü, iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 12:33, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 12:34
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Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklaması şu şekilde:

"Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı.

Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları alışverişi ve ticareti durdurma ve boykot çağrıları hüsranla neticelendi.

Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı.

2 Nisan Çarşamba günü üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımızın büyük çoğunluğu Bayram arefesinde ve Bayramda ciddi bir şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler.

"1 Nisan'dan iki katı fazla tutarda alışveriş yapıldı"

Bu çerçevede, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) tuttuğu istatistik verilerine göre, 2 Nisan tarihinde sadece 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydı tutulan alışveriş işlem verilerine göre, 2 Nisan Çarşamba gününde, 1 Nisan Salı gününden iki katı fazla tutarda alışveriş yapıldığı gözlemlenmiştir. 1 Nisan'da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi.

2 Nisan Çarşamba gününde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir. Kaldı ki, sadece kartlı alışverişlerin %55'i BKM'den geçmektedir, kartlı alışverişin geri kalan %45'i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır.

Bu sonuçlar göstermektedir ki, halkımız boykotçuları boykot etmiştir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ve ekonomiye darbe vurma planları bir kez daha hüsrana uğramıştır.

Bu sonucu sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan ve karşı çıkan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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