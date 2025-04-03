ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisi ile deniz platformlarına yönelik; radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin doğrudan satışı kapsamında toplam tutarı 52,7 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.