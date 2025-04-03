Adana'da Sahte MİT Görevlisi Dolandırıcılık Yaptı

Adana'da, kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan M.A.A. ve suç ortakları M.K. ile M.K., 16 kişiyi ABD'ye götürme vaadiyle dolandırarak 130 bin dolar haksız kazanç elde etti. Mağdurların şikayetçi olmasını engellemek amacıyla, kandırdığı komiser yardımcısı S.A.'yı kullanarak kendisini gözaltına aldırmış gibi gösteren M.A.A., polis merkezinden kaçmayı başardı. Olayın ardından şikayet üzerine yakalanan M.A.A., M.K., M.K. ve S.A. tutuklandı, ancak ilk duruşmada tahliye edildiler. M.A.A., mağdurları yasa dışı yollarla ABD'ye götürebileceğini söyleyerek kandırdı ve toplamda 128 bin 400 dolar para topladı.

Dolandırıcılık Süreci

M.A.A., 2022 yılında arkadaşları M.K. ve M.K. ile birlikte, mağdurlara ABD'ye geçiş imkanı sunacağını iddia etti. Mağdurlardan güven kazanmak için, önce bir Afrika ülkesine gidip oradan ABD'ye geçeceklerini söyledi. Şüpheli, bir halı yıkama dükkanında mağdurlardan para topladı. Ayrıca, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı S.A.'yı da MİT görevlisi olduğuna inandırarak, "Seni MİT'e aldıracağım" yalanıyla kandırdı.

Gözaltına Alınma ve Sonrası

Şüpheliler, 22 Mayıs 2022'de mağdurları ABD'ye gitme bahanesiyle Adana Havalimanı'na çağırdı ve sarıhumma aşısı için ekstra 100'er dolar topladı. Mağdurlar, İstanbul Havalimanı'na gittiklerinde dolandırıldıklarını anladı. Mağdurların şikayeti üzerine şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, birbirlerini suçlayarak savunma yaptı ve tutuklanmalarının ardından açılan davada tahliye edildiler.

Davanın Gelişmeleri

Adana'da görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme kararıyla komiser yardımcısı S.A. yeniden görevine iade edildi. Mağdurların zararının bir kısmının giderildiği bildirildi ve şüphelilerin 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.