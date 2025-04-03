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Türkiye, 'Ulusal Nesnelerin İnterneti Platformu' oluşturacak

Teknolojinin her alanında öncü ülkelerden olma hedefiyle ilerleyen Türkiye, bu stratejinin önemli parçası olarak "Ulusal Nesnelerin İnterneti (IoT) Platformu" oluşturacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 13:59, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 14:01
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Türkiye, 'Ulusal Nesnelerin İnterneti Platformu' oluşturacak

Nesnelerin İnterneti (IoT), internete bağlanan ve birbirleriyle iletişim kuran cihazların oluşturduğu ağı ifade ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" belgesi kapsamında Türkiye güvenli, sürdürülebilir ve verimli bir ulusal IoT ekosistemi için adımlar atıyor.

Bu çerçevede, ülkedeki söz konusu cihazların güvenli ve etkin şekilde yönetilmesi ve izlenmesi için ulusal bir "IoT Platformu" oluşturulacak.

Platformla önde gelen teknoloji firmaları ve akademik kurumlarla işbirliği içinde IoT inovasyon merkezleri ve kuluçka merkezleri kurulacak.

Merkezler aracılığıyla kesintisiz IoT çözümlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi teşvik edilecek.

Böylece, söz konusu cihazlar ve yeni nesil kablosuz ağ teknolojileri arasında sorunsuz entegrasyon sağlanarak, yüksek hızlı veri iletimi ve gerçek zamanlı izleme olanakları geliştirilecek.

Gelişmiş IoT sistemi için gerekenler

Gelişmiş bir IoT ekosistemi için geniş bant internet ve düşük gecikme süreleri sağlayan güçlü bir bağlantı ve altyapı gerekiyor.

Bu kapsamda 5G teknolojisi, akıllı cihazlar arasında daha hızlı ve sorunsuz bağlantı sunabilen bir altyapı olarak öne çıkıyor.

Ürünlerde veri toplama ve işleme ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı türde ancak birbiriyle uyumlu çalışabilen cihazlar ve sensörlerin kullanılması önem taşıyor.

Bulut bilişim ve "uç bilişim" altyapıları, büyük veri hacimlerinin işlenmesi ve depolanması için gerekiyor.

Siber güvenlik ve veri gizliliğinin öne çıkan başlıklardan olması dolayısıyla bu kapsamda IoT cihazlarının ve ağlarının siber saldırılara karşı korunması ve toplanan verilerin gizliliğinin sağlanması hayati önemde görülüyor.

Gelişmiş bir IoT için, söz konusu cihazların ve sistemlerinin birlikte çalışabilmesinde uluslararası kabul gören standartlar ve protokollerin kullanılması önem arz ediyor.

Veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerinin, IoT cihazlarından toplanan verilerin analiz edilmesi ve akıllı sistemlerin geliştirilmesi için kullanılması gerekiyor.

Ayrıca, gelişmiş IoT için net ve uygulanabilir yasal düzenlemeler ve politikalar oluşturulması ve veri koruma yasalarına uyum sağlanması öne çıkıyor.

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