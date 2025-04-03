Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 4 Yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Beytüşşebap-Uludere kara yolunun 12. kilometresinde gerçekleşen kazada, H.U. yönetimindeki 73 ABE 948 plakalı hafif ticari araç ile F.U. tarafından kullanılan 73 ABD 954 plakalı otomobil çarpıştı. Olayda, her iki aracın sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan S.U. (12) ve Y.G.U (35) yaralandı. Kazanın ardından, olay yerine hızlı bir şekilde 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Beytüşşebap-Uludere Kara Yolunda Kaza Detayları

Kazanın meydana geldiği Beytüşşebap-Uludere kara yolu, özellikle yoğun trafik saatlerinde dikkatli olunması gereken bir güzergah olarak bilinir. Bölgedeki sürücülerin yol ve hava koşullarına uygun şekilde araç kullanmaları önem arz etmektedir.

Kaza Sonrası Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirerek gerekli ilk yardımı sağlamıştır. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol altına almıştır. Bu tür kazaların önlenmesi için trafik kurallarına uyulması ve dikkatli araç kullanılması büyük önem taşımaktadır.