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Bolu'da Hastane Yangını: Jeneratör Patladı

Tabaklar Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin jeneratöründeki patlama, yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını hızlıca söndürdü ve hastalar güvenle tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 14:04, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 14:05
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Bolu'da Hastane Yangını: Jeneratör Patladı

Bolu'da özel bir hastanenin jeneratöründeki patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin bodrum katındaki jeneratörde, saat 10.00 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı ve hastane görevlileri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hastalar hızla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde söndürüldü ve içerideki duman tahliye edildi.

Güvenlik nedeniyle personel ve hastaneye gelen vatandaşlar dışarıda bekletildi. Dumanın tamamen tahliye edilmesi ve gerekli güvenlik kontrollerinin ardından hastalar odalarına geri alındı. Yangının hastanede neden olduğu zararla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olayın daha fazla detayı ve gelişmeleri için bizi takip etmeye devam edin.

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