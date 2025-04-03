Şanlıurfa'da 4 Nisan öncesi güvenlik önlemi alındı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak amacıyla yaklaşık 5 bin kişi bir araya geldi. Kentte her türlü gösteri, miting ve etkinliğin yasaklandığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde, Öcalan'ın doğum yeri olan Ömerli Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen grup, Halfeti ilçe merkezinde toplanmaya başladı. Aralarında DEM Parti milletvekillerinin de bulunduğu kalabalık, Kürtçe türkü ve şarkılar eşliğinde halay çekerek, PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Yasaklar ve Güvenlik Önlemleri

Valilik tarafından 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü gösteri, miting ve etkinliğin yasaklandığı kentte, Öcalan'ın doğum günü dolayısıyla Şanlıurfa merkez ile Birecik ve Halfeti ilçelerinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Halfeti'nin Ömerli Mahallesi'ne giden yollarda güvenlik önlemleri alan jandarma, şüpheli görülen araçları detaylı bir şekilde aradı ve içinde bulunan kişileri kimlik kontrolünden geçirdi. Bölgede güvenlik tedbirleri sürüyor.