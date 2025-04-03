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Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama: Ambulans 8 dakika içinde olay yerine ulaştı

KKTC Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın rahatsızlanmasının ardından çağrılan ambulansın 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirterek, "Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir" açıklamasını yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 16:40, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 16:42
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Volkan Konak'ın vefatına ilişkin açıklama: Ambulans 8 dakika içinde olay yerine ulaştı

KKTC Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın rahatsızlanmasının ardından çağrılan ambulansın 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirterek, "Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir" açıklamasını yaptı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, sahnedeyken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Volkan Konak'a geç müdahale edildiği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Olay anı ve müdahale anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Volkan Konak'ın 30 Mart'ta saat 23.27'de sahnede fenalaşarak yere düştüğü belirtilerek, "Saat 23.29'da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele'den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37'de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Ambulans en yakın merkezden yola çıktı"

Son bir yıl içerisinde her türlü acil müdahaleye imkan sağlayan tam donanımlı 15 yeni ambulansın hizmete alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur. Basında yer aldığı gibi ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele'den yola çıkmıştır. Olay günü doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibimiz, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yapmıştır. Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir" denildi.

"Olay yerine gelen ambulans tam donanımlıydı"

Otelde konaklayan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanının 112 ekipleri olay yerine ulaşana kadar Konak'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Bize gelen bilgilere göre ilk andan itibaren sanatçımızda nabız, solunum ve şuur yoktu. 112 acil ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından hasta hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef olumlu bir sonuç alınamamıştır. Olaya intikal eden ambulans iddia edildiği gibi yetersiz bir ambulans olmayıp, 1 yıl içerisinde alınan yeni ambulanslardan olup, tam donanımlı ve tam randımanlı hizmet vermektedir. Bu nedenle dahiliye uzmanı doktor ve hemşirelerle birlikte ambulansın olay yerine zamanında ulaştığı, tıbbi ekipman cihaz ve ilaçların eksiksiz olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Değerli sanatçımız Volkan Konak'ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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