Sinop'ta ATV aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası
Sinop'ta, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira trafik cezası kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 16:48, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 16:50
Sinop'ta, ATV aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira trafik cezası kesildi.
Kentin Akilman mevkisinde denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir sürücünün kullandığı ATV aracıyla drift yaptığını tespit etti.
Ekiplerce durdurulan araç sürücüsüne, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi sebebiyle 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.
Araç çekiciyle otoparka çekilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.