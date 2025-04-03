Sinop'ta ATV aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası

Kentin Akilman mevkisinde denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir sürücünün kullandığı ATV aracıyla drift yaptığını tespit etti.

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