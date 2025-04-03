Adıyaman'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Zeryüç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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