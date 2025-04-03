Faslı Doktor Ahmed Zerval: Gazze'deki Acılar Yürek Parçalıyor

HALİD MECDUB - Gazze Şeridi'nde 6 hafta görev yapan Faslı doktor Ahmed Zerval, Filistinlilerin yaşadığı acıların yürek parçaladığını söyledi.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Zerval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne girişini ve yaşadıklarını anlattı.

Faslı doktor Zerval, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye girmek için birkaç kez teşebbüste bulunduğunu belirterek, "Kasım ayı sonunda Avrupa'daki Filistin Doktorlar Birliği (sivil toplum kuruluşu) aracılığıyla Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) iletişim kurmaya çalıştım. Bu görüşme sonucu Gazze'ye girme fırsatı yakaladım." dedi.

DSÖ'nün Gazze'ye acil bir sağlık heyet göndermek istediğini belirten Zerval, Gazze'de cerrahi uzmanlarına çok ihtiyaç duyulması nedeniyle kendisinin seçilenler arasında bulunduğunu dile getirdi.

- Sağlık ekiplerinin bölgeye girişte yaşadığı zorluklar

Zerval, üç doktor ve bir hemşirenin bulunduğu heyetin ocak ayı sonunda Gazze'ye girebildiğini ve burada 6 hafta kaldığını ifade etti.

Heyette kendisi dışında çocuk cerrahisi uzmanı Türk bir doktor ile Tunuslu bir hemşirenin girişine izin verildiğini ancak Filistin asıllı İrlandalı doktorun girişinin engellendiğini belirten Zerval, bölgede Almanya, Singapur, Cezayir, Ürdün ve Avustralya'dan gelen doktorlarla karşılaştığı bilgisini paylaştı.

Gazze'ye girişin çok zor olduğunu belirten Zerval, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara ait sağlık heyetlerin girmesine izin verildiğini ve bu heyetlerin sayısının çok az olduğuna dikkati çekerek, "Sağlık personelinin hedef alınıp öldürülmesinin yanı sıra Gazze'ye giren sağlık heyeti sayısı çok az." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ne giriş için İsrail ordusunun oanyının gerektiğini ancak son onayın girişe kadar verilmediğini aktaran Zerval, izin verildiğinde yeşil, reddedildiğinde ise kırmızı etiket verildiğini aktardı.

Korkunun insanın tabiatında yer aldığına işaret eden Zerval, fakat çocuklarının ve ailesinin Filistin meselesini desteklediğini bunun için de endişe duymadığını belirtti.

Zerval, Filistin Doktorları Koordinasyonundan 5 Faslı doktorun da Gazze'ye gittiğini aktardı.

- Gazze'de hastaneler harabeye döndü

Gazze Şeridi'ne vardıklarında beraberindeki heyetle binecek bir BM aracı bulamadıklarını söyleyen Zerval, araç olmadığı için yaklaşık bir kilometre yolu yürümeleri gerektiğini belirtti.

Zerval, yürüdükleri sırada bölgenin farklı alanlarında yıkımlara şahit olduğunu söyledi.

Faslı doktor, "İsrail'in hastanelerin çoğunu yıkıp hizmet dışı bırakması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemi tamamen çökmüş halde." diye konuştu.

İsrail saldırılarından son derece etkilenen Gazze'nin kuzeyinde çalıştığını söyleyen Zerval, bir zamanlar Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'nin harabeye döndüğünü belirtti.

Zerval, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı dönemde hedef alarak çok sayıda Filistinliyi öldürdüğü el-Ehli Baptist Hastanesi'nde de çalıştığını aktardı.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yıkımın boyutunun büyük olduğunu söyleyen Zerval, hastanenin binalarının zarar görmesinin yanı sıra ekipman ve sağlık personeli eksiği nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü ifade etti.

Zerval, hastanenin içinde bulunduğu duruma rağmen yaralıları kabul etmeyi sürdürdüğünün altını çizdi.

- "Gazze'de yaralıların çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor"

Faslı doktor Zerval, "Ateşkes sırasında Gazze'ye girdim. El-Ehli Baptist Hastanesi'nde çalışıyordum. Haftanın bir günü de Şifa Hastanesi'ne gidiyordum. Hastanenin toplam alanının yüzde 5'ini geçmeyen küçük bir kısmı onarılmıştı." diye konuştu.

Cumartesi ve çarşamba günleri El-Ehli Baptist Hastanesi'nde ameliyatlara girdiğini, hastaları muayene ettiğini söyleyen Zerval, Pazartesi günleri Şifa Hastanesi'ne gittiğini, kalan günlerde de acil servisteki vakalarla ilgilendiğini belirtti.

Zerval, yaralı sayısının yüksekliğini ve İsrail saldırılarından çocukların son derece olumsuz etkilendiğini belirterek, çoğunun sağlık durumunun saldırılar sebebiyle tedaviyi bırakması sonucunda kötüleştiğini ifade etti.

Hastaneye gelenlerin çoğunun tedavisini tamamlayamadığını veya en baştan tedavi edilemediğini belirten Zerval, zor durumda kalan yaralıların komplikasyonlara maruz kaldıklarını anlattı.

Zerval, "Gazze'de yaralıların çoğu kadınlar ve çocuklardan oluşuyor." dedi.

Gazze'de acı dolu hikayelerin olduğunu söyleyen Zerval, tedavi ettiği 2 yaşındaki kız çocuğunu unutamadığını aktardı.

Zerval, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan annesinin getirdiği 2 yaşındaki kız çocuğunun büyük yıkım ve ulaşım sıkıntısı sebebiyle ciddi sıkıntılar çektiğini söyledi.

Faslı doktor Zerval, "Gazze'deki Filistinlilerin yaşadıkları acılar yürek parçalıyor." dedi.

- Faslı doktor, sağlık hizmetinin yanı sıra tıp öğrencilerine dersler verdi

Zerval, sağlık hizmetinin yanı sıra tıp fakültesi öğrencilerine de eğitimler ve dersler verdiğini aktardı.

Gazze'de çene ve yüz tedavisinde uzman sadece 2 doktorun bulunduğunu hatırlatan Zerval, Gazze'deki tıp öğrencilerine ders vermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Zerval, Gazze'deki durumun kendisini derinden etkilediğine işaret ederek, "Gazze'de geçirdiğim 6 haftanın ardından bir parçam orada kaldı ve Gazze'ye dönmem gerekiyor." diye konuştu.

İsrail ordusu Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği ve 50 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep olduğu saldırılarında hastaneler, barınma merkezleri ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını da hedef aldı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılarıyla 162 sağlık kuruluşunu hedef aldığı Gazze Şeridi'nde 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.