Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Söz konusu iki işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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