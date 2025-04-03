Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasındaki sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair imzalanan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 19:11, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 19:13
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasındaki sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair "Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.