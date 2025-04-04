TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği konut satışlarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul, Ankara, Çankırı ve diğer illerde 200'ün üzerinde dairenin satışa sunulacağı duyuruldu. TOKİ, Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiği konut satışlarına bir yenisini daha ekliyor.

Başvuru Tarihleri ve Detaylar Açıklandı

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra Çankırı da TOKİ'nin yeni konut satışlarından yararlanacak şehirler arasında yer alıyor. Çankırı Kurşunlu'da düzenlenen projede 195 adet 2+1 ve 16 adet 3+1 daire satışa sunulacak. Bu daireler, dar gelirli vatandaşlar için uygun ödeme seçenekleri sunarak büyük ilgi görüyor.

Çankırı Kurşunlu'da TOKİ Konut Projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde büyük bir konut satışına daha imza atıyor. TOKİ'nin düzenlediği projede, 3. ve 4. etaplarda yer alan 211 konut satışa sunulacak. Bu projede toplam 195 adet 2+1 daire ve 16 adet 3+1 daire bulunuyor. TOKİ'nin satışta sunduğu daireler, 120 ay vadeli ödeme planı ve düşük taksitlerle alıcılarını bekliyor.