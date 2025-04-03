Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 20:19, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 20:21
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Rubio'nun, Brüksel'de, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldiği bildirildi.