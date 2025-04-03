Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın mesaisine başlayacak. Devlet Bahçeli yarın MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 22:35, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 22:37
MHP Ankara İl Başkanlığı, yarın saat 13.00'da Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından MHP Genel Merkezi'nde mesaisine başlayacağı bildirildi.