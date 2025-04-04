4 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi Üçüncü Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

1- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat, Buğra Gökçe ve Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaret ettikten sonra açıklama yapacak.

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