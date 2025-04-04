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4 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 00:03, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 00:07
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4 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat, Buğra Gökçe ve Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaret ettikten sonra açıklama yapacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi Üçüncü Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Bakü/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde temaslarına devam edecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor karşılaşacak.

(Adana/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 32. haftası, Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/Şanlıurfa/Diyarbakır/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00)

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında Slovenya'ya konuk olacak.

(Lübliyana/17.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Darüşşafaka Lassa-Karşıyaka maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

7- 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, Halkapınar Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü yarı finalde Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank müsabakaları yapılacak.

(İzmir/15.00/18.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

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