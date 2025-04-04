CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları

CHP lideri Özgür Özel, hafta sonu yapılacak olağanüstü kurultayda PM listesinin delinmemesi için çarşaf listeye soğuk bakıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise blok listenin dayatılması durumunda tepki koyacaklarını dillendiriyor.

CHP Olağanüstü Kurultay Öncesi Parti İçi Hareketlilik

CHP'nin pazar günü Ankara'da yapacağı olağanüstü kurultayına yönelik parti içi muhalefet cephesinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, bir yandan eski genel başkanın aday olması bir yandan da Parti Meclisine (PM) girebilmek için yoğun kulis faaliyeti yürütüyor. CHP'deki en büyük tartışma ise 60 kişilik PM'nin hangi yöntemle belirleneceği üzerinde yaşanıyor.

Blok Liste Uygulaması Tartışmaları

CHP'de en son PM için, Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde gündeme gelen blok liste uygulamasının hafta sonu yapılacak kurultayda da kullanılacağı ileri sürüldü. CHP lideri Özgür Özel'in listenin delinmemesi için kurultayda PM üyelerini blok liste yöntemi ile seçtirmek istediği belirtilirken, bu durum parti içi muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri kurultayda çarşaf liste yerine blok liste gelmesi durumunda tepki koyacaklarını dillendiriyor. Blok listenin 'dayatma' anlamına geleceğini belirten mevcut yönetime muhalif milletvekilleri ve delegeler, bu sebeple kurultay salonunda büyük tartışmalar yaşanacağına dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun Adaylık Açıklaması

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda genel başkan adayı olması için parti içi muhalefetin başlattığı imza toplama girişiminin son ana kadar süreceği belirtiliyor. 600'ün üzerinde imzaya ulaşılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceği iddia edilirken bununla ilgili birinci ağızdan açıklama geldi.Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Benim için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" ifadelerini kullandı.