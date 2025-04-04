Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim

Türkiye'de oluşturulacak Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyumu, giderek genişleyen YHT ulusal ağında işletilecek araç talebini yerli ve milli YHT dizileriyle karşılayacak. Bu araçlar, yakın coğrafyalara da ihraç edilebilecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile mobilite sektöründe önemli adımlar atılmaktadır. Akıllı şehir içi elektrikli toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden, ileri seviye sürüş destek sistemlerine kadar birçok alanda yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, otonom araçlarda kullanılacak akıllı kamera sistemlerinin geliştirilmesi ve elektrikli araçlar için şarj ekosistemi yatırımları da bu kapsamda desteklenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Program kapsamında toplam büyüklüğü 32 milyar lirayı aşan, 38 yatırım projesi destekleniyor. Yüksek öncelikli teknoloji alanlarında özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşvikler sağlanıyor. İhtiyaca özel çözümler geliştirilen "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" çerçevesinde, mobilite başta olmak üzere yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler gibi çeşitli alanlara yatırım yapılmaktadır.

Yatırım Yapılan Alanlar

Mobilite

Yarı İletkenler

Yeşil Enerji

İleri İmalat

Sağlıklı Yaşam

Dijital Teknolojiler

Değer Zincirini Tamamlayıcı Yatırımlar

Haberleşme ve Uzay

Bu yatırımlar, Türkiye'nin teknoloji alanında daha da güçlenmesine katkı sağlayacak ve ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracaktır.