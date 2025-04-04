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Enerji faturasında şeffaflık dönemi

Elektrikte yüzde 60, doğal gazda ise yüzde 70'i bulan devlet desteği, 1 Nisan itibarıyla faturalarda artık görünür hale geldi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 07:46, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 07:26
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Enerji faturasında şeffaflık dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla yapılan düzenleme sayesinde, tüketiciler artık faturalarında devlet desteği tutarını net bir şekilde görebiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yeni düzenleme hakkında resmi yazı gönderdi. Aynı şekilde, doğal gaz tarafında da BOTAŞ'ın başlattığı çalışma tamamlandı ve uygulama takvimi oluşturuldu.

KONUT ABONELERİ İÇİN GEÇERLİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, faturaların en altında tüketicinin ödemesi gereken net tutar yer alacak. Bu sayede, tüketiciler gerçek maliyetleri daha açık bir şekilde görebilecek ve devlet desteği tutarını nasıl kullanıldığını net bir biçimde takip edebilecekler. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar göz önüne alındığında, bu uygulamanın tüketiciler açısından daha şeffaf bir fatura sistemi oluşturması bekleniyor. Ancak bu düzenleme yalnızca konut abonelerini kapsayacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler için geçerli

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