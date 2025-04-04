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Dünya'ya yaklaşan asteroid 15 katlı bir bina yüksekliğinde

NASA, dünyaya çarpma ihtimali nedeniyle kısa süreli panik yaratan 2024 YR4 asteroidinin bir bina büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 08:02, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 08:01
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Dünya'ya yaklaşan asteroid 15 katlı bir bina yüksekliğinde

Webb Uzay Teleskobu, 2032 yılında dünyaya çarpabileceği düşünülen asteroidin detaylı görüntülerini elde etti.

Geçen yıl keşfedilen ve ilk hesaplamalara göre dünyaya çarpma ihtimali yüzde 3 olarak belirlenen asteroid, küresel çapta endişeye neden olmuştu.

Ancak yapılan ek gözlemler, bu tehdidin neredeyse sıfıra indiğini gösterdi. Yine de asteroidin Ay'a çarpma ihtimali bulunuyor.

Her dört yılda bir dünyanın yakınından geçiyor

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan görüntüler, asteroidin yaklaşık 60 metre çapında, yani 15 katlı bir bina büyüklüğünde olduğunu gösteriyor.

Webb, uzaya gönderilen en büyük ve en güclü teleskop olmasına rağmen, bu asteroid şu ana kadar gözlemlediği en küçük cisim oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi astronomu Andrew Rivkin, Webb tarafından yapılan gözlemlerin gelecekte dünyaya yönelik tehdit oluşturabilecek asteroidleri takip etmek için çok önemli bir deneme olduğunu belirtti.

Yer törüğündeki teleskoplar da son aylarda bu uzay kayasını izlemeye devam etti. Rivkin, "Bu gözlemler, 2024 YR4 büyüklüğündeki diğer asteroidler hakkında bize çok önemli bilgiler sağlıyor ve gelecekte dünyaya yönelik potansiyel tehditleri anlamamıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

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