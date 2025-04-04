Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'ya PFDK'dan ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1,5 milyon lira para cezası verdi.

Serdal Adalı, Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmaması sonrası TFF'ye sert tepki göstermiş ve yönetimi istifaya davet etmişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Adalı'nın kulübün YouTube hesabından yayınlanan açıklamalarının "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik olduğuna karar verildi.

Beşiktaş'a toplam 2 milyon 2 bin lira ceza

Çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 3 milyon 2 bin lira, Bellona Kayserispor'a 945 bin lira, Galatasaray'a 828 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy'un rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çaptırıldığı belirtildi.