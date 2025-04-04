Marmaris'te otel yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

Otelin tedbiren boşaltıldığı öğrenildi.