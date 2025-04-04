Bakan Bolat: ABD Vergi Kararı Türkiye İçin 'Kötünün İyisi'

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ABD'nin gümrük vergisi kararlarından etkilenmesine rağmen, bu durumun bazı avantajlar da getirdiğini ifade etti. ABD'nin birçok ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları uygulaması, Türkiye açısından 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin dış ticaret stratejilerinde yeni fırsatlar yaratabilir.

ABD'nin Gümrük Vergisi Politikası

ABD'nin gümrük vergisi politikaları, global ticaret dengelerini etkilemektedir. Bu politikalar, Türkiye gibi ülkeler için hem zorluklar hem de fırsatlar sunmaktadır. Bakan Bolat'ın bu durumu 'kötünün iyisi' olarak nitelendirmesi, Türkiye'nin adaptasyon kabiliyetine dikkat çekmektedir.