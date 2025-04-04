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Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı ihracat rakamlarını paylaştı. 28 Şubat'ta 2 milyar 65 milyon dolarla günlük mal ihracatı rakamı, 2025 Mart ayı ihracatında 23,4 milyar dolar ile en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek beşinci aylık ihracatı ile üç ayrı rekor gerçekleşmiş oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 10:49, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 10:52
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Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat ihracat rakamlarına ilişkin üç müjde verdi:

"Bunlardan ilki, geçtiğimiz hafta 28 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir. Bu günlük ihracat rakamı, 1977 yılında gerçekleşen yıllık 1 milyar 753 milyon doların üzerindedir.

İkinci müjdeli haber, 2025 Mart ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %3,2 oranında artış ile 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Mart ayında 22,6 milyar dolar. Böylelikle en yüksek ikinci Mart ayı ihracatına ulaştık. 2023 yılı Mart ayında 23,6 milyar dolar.

Cumhuriyet tarihimizin en yüksek beşinci aylık ihracatının da gerçekleşmiş olduğunu vurgulamak isterim."

Ayrıca ABD'nin gümrük vergisi kararını yorumlayan Bolat şu ifadeleri kullandı;

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ABD'nin gümrük vergisi kararlarından etkilenmesine rağmen, bu durumun bazı avantajlar da getirdiğini ifade etti. ABD'nin birçok ülkeye daha yüksek gümrük vergi oranları uygulaması, Türkiye açısından 'kötünün iyisi' olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin dış ticaret stratejilerinde yeni fırsatlar yaratabilir.

ABD'nin Gümrük Vergisi Politikası

ABD'nin gümrük vergisi politikaları, global ticaret dengelerini etkilemektedir. Bu politikalar, Türkiye gibi ülkeler için hem zorluklar hem de fırsatlar sunmaktadır. Bakan Bolat'ın bu durumu 'kötünün iyisi' olarak nitelendirmesi, Türkiye'nin adaptasyon kabiliyetine dikkat çekmektedir.

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