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Hazine'den yeni ihaleler: 3 tahvil ve 1 kira sertifikası piyasaya sunulacak

Hazine, gelecek hafta üç farklı tahvil için ihale düzenlerken, bir kira sertifikasını da doğrudan satacağını duyurdu. 7 Nisan tarihinde, 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. 8 Nisan Salı günü, 1 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ilk kez satışa sunulacak, ayrıca 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. Aynı gün, 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Hazine'nin gelecek hafta toplam 83,03 milyar TL iç borç servisi bulunuyor, bunun 59,23 milyar TL'si piyasaya, 23,8 milyar TL'si kamuya yapılacak ödemelerden oluşuyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 09:26, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 09:27
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Hazine'den yeni ihaleler: 3 tahvil ve 1 kira sertifikası piyasaya sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç farklı tahvil ihalesi düzenleyeceğini ve bir kira sertifikasını doğrudan satacağını duyurdu.

7 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 10 Şubat 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

8 Nisan Salı günü ise iki farklı tahvil ihalesi yapılacak:

* 1 yıl (364 gün) vadeli, 8 Nisan 2026 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez piyasaya sunulacak.

* 4 yıl (1.617 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden satışa çıkacak.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 7 Nisan 2027 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı da gerçekleştirilecek.

Hazine'nin gelecek hafta toplamda 83,03 milyar TL iç borç servisi bulunuyor. Bu tutarın 59 milyar 229 milyon TL'si piyasaya, 23 milyar 801 milyon TL'si ise kamuya yapılacak ödemelerden oluşuyor.

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