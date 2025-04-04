Edirne ve Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildiler.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 09:41, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 09:42
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kırklareli'nde Yakalanan Göçmenler
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.