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Tereyağı ürünlerinde yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak

Tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 09:49, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 09:55
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Tereyağı ürünlerinde yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile tereyağı ve sadeyağın hijyenik ve teknik standartlara uygun olarak üretilmesi, saklanması, paketlenmesi, depolanması, taşınması ve satılması için gerekli ürün özellikleri belirlendi. Tereyağı ve sadeyağın kalitesini artırmak için çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Tereyağı ve Sadeyağ Üretim Kuralları

Çeşnili tereyağı, sadeyağ, süt yağı, tereyağı ve yayık tereyağı ürünlerinde kullanılan süt ve yoğurt ilgili yönetmeliklere uygun olacak. Bu ürünlerin kendine özgü tat, koku, görünüm ve yapıda olması, "peroksidaz testine" negatif reaksiyon vermesi gerekecek. Üretim sürecinde tipik tat ve aromanın sağlanması amacıyla "starter kültür" kullanılabilecek.

Tuz Oranı ve İçerik Standartları

Tereyağında en fazla yüzde 2 tuz bulunacak. Tuzdan gelen kuru madde miktarı, süt yağsız kuru madde miktarından ayrı değerlendirilecek. Tuz ilave edilmeyen tereyağı en az yüzde 82 süt yağı içerecek; tuz ilave edilen veya çeşnili tereyağı ise en az yüzde 80 süt yağı içerebilecek.

Etiketleme Kuralları

  • Ürün etiketlerinde gıda adının temel görüş alanında yer alması zorunlu olacak.
  • Tuz ilave edilmemiş tereyağında "tuz ilave edilmemiştir" ifadesi etikette belirtilecek.
  • Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi ve miktarı da gıda adıyla temel görüş alanında yer alacak.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde tek bir hayvan türüne ait sütün veya kremanın kullanılması durumunda hayvan türünün adı etikette belirtilecek. Farklı türlerin sütlerinin karıştırılması durumunda, türlerin adları gıdanın adının yanında belirtilecek ancak görsel kullanılmayacak.

Tüketici Koruma ve Haksız Rekabetin Önlenmesi

Bakanlıktan alınan bilgiye göre tebliğ, tereyağına ilişkin etiketleme kuralları belirleyerek tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla güncellendi. Mevcut mevzuatta yer alan bazı ürün kategorileri kaldırıldı ve yeni tebliğle bu ürünlerin üretimi engellendi. Diğer mevzuatların isim ve tarihleri güncellenerek, ürün isminin temel görüş alanında yazılması zorunlu hale getirildi. Tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiketlerinde yanıltıcı ifadelerin kullanılması yasaklandı.

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