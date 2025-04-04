Altının kilogram fiyatı 3 milyon 835 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 800 bin lira, en yüksek 3 milyon 880 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 835 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 830 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 505 milyon 617 bin 609,22 lira, işlem miktarı ise 2.492,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 10 milyar 727 milyon 27 bin 260,82 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: