Amasya Suluova'da Minibüs ve Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ve hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Eski Çeltek Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Olay, akşam saatlerinde Serhat D. yönetimindeki minibüsün, Mustafa Tarık D. idaresindeki hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralananlar arasında her iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Bedriye D. ve minibüsteki Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ve Eren T. bulunuyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.