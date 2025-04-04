TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin kredi eğilimleri ve ikinci çeyrek beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi"ni yayımladı. Ankete göre, bankalar 2025'in ilk çeyreğinde işletmelere yönelik kredi standartlarında genel bir gevşemeye gitmiş, ancak büyük işletmelere ve yabancı para cinsinden kredilerde yeniden sıkılaşma yaşanmıştır. KOBİ'ler ve yerel para birimindeki kredilerde ise gevşeme eğilimi dikkat çekiyor. İkinci çeyrek beklentileri, bu gevşemenin devam edeceği yönünde şekillenmiştir.

Bireysel Kredilerde Dengeli Seyir

Konut ve taşıt kredilerinde uygulanan standartlar, ilk çeyrekte zayıflayarak da olsa gevşemeye devam etti. Diğer bireysel kredi türlerinde de gevşeme gözlemlendi. Ancak ikinci çeyrekte, bankalar konut ve ihtiyaç kredilerinde gevşemenin süreceğini, taşıt kredilerinde ise sıkılaşmanın başlayabileceğini öngörüyor.

Kredi Talebindeki Artış

Anket sonuçları, kredi talebinde genel bir artış eğilimi yaşandığını gösteriyor. 2025'in ilk çeyreğinde işletmelerin kredi taleplerinde artış gözlendi. Bu eğilimin, yılın ikinci çeyreğinde daha da güçlenerek devam etmesi bekleniyor.Bireysel kredilerde ise konut kredi talebindeki azalma yerini yeniden artışa bıraktı, taşıt kredilerine olan talep ise azalmaya başladı. İhtiyaç kredisi gibi diğer bireysel kredi türlerinde talep güçlü şekilde artmaya devam ediyor. İkinci çeyrek beklentileri, konut ve diğer bireysel kredi taleplerindeki artışın süreceği, taşıt kredilerine olan talepteki düşüşün zayıflayarak devam edeceği yönündedir.

Fonlama Koşulları İyileşiyor

Bankaların fon sağlama imkanları da anket kapsamında değerlendirildi. 2025'in ilk çeyreğinde, hem yurt içi hem de yurt dışı fonlama koşullarında gevşeme eğilimi sürdü. Bankalar, bu gevşemenin ikinci çeyrekte de devam etmesini bekliyor.