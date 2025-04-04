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TOKİ 44 ilde 552 arsayı satıyor: İşte şartları

TOKİ, 44 ilde toplam 552 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. Satışlar, Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 20:30, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 20:31
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TOKİ 44 ilde 552 arsayı satıyor: İşte şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ildeki çeşitli özelliklerdeki 552 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satışa sunulacak.

Açık Artırma Tarihleri ve Yerleri

Açık artırma 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa Sunulan Arsaların Özellikleri

  • Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi
  • Ankara Etimesgut'ta konut ve özel sağlık tesisi
  • Ankara Yenimahalle'de küçük sanayi
  • Antalya'da turizm-ticaret alanları
  • Aydın Didim'de turizm tercihli konut
  • İstanbul Başakşehir'de konut ve ticaret alanları
  • İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları

Ödeme Koşulları ve İndirimler

Alıcılar konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve sanayi gibi çeşitli niteliklerdeki arsalara yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

Detaylı Bilgi Alabileceğiniz Adresler

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden veya "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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