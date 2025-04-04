Hafta sonu iki Elektronik Yabancı Dil Sınavı yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2025/3 cumartesi günü, e-YDS 2025/4 ise pazar günü gerçekleştirilecektir. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/3 İngilizce dilinde 5 bin 267 adayın katılımıyla, e-YDS 2025/4 ise İspanyolca ve İtalyanca dillerinde 1285 adayın katılımıyla düzenlenecektir.Sınavlar saat 13.45'te başlayacak olup, adayların 13.30'dan sonra elektronik sınav binalarına alınmayacağı belirtilmiştir. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un Sınav Açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sınavlar Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavlarda emniyet personeli dahil 495 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.