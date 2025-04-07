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Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz

2024 takvim yılına ait kira gelir vergisi beyannamesi verme süresi bugün sona eriyor. Konutta 33 bin lira, iş yerinde 230 bin lira sınırına dikkat edilmesi gerekiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 18:23, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 18:25
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Ev Sahipleri Dikkat! Bugün Son Gün, Ceza Yiyebilirsiniz

Gelir vergisi mükelleflerinin, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini verme ve ödeme dönemi devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen talepler üzerine beyanname verme süresi 2 Nisan'dan 7 Nisan'a uzatılmıştı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan verebiliyor.

Kimler Beyanname Verecek?

Konuttan 2024'te yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Vergi Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

2024 takvim yılında elde edilen kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 7 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Ödemeyen Ceza Alacak

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

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