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Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı

Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam 57 can kaybı ve 6 bin 533 yaralı var. Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 11:21, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 11:22
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Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin altıncı gününde meydana gelen 542 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti ve 790 kişi yaralandı. Bayramın ilk altı gününde toplam can kaybı 57'ye, yaralı sayısı ise 6 bin 533'e ulaştı. Bu endişe verici rakamlar, bayram döneminde trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bayram Dönüş Yolculukları ve Artan Trafik Yoğunluğu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada bayram dönüş yolculuklarının başladığını ve trafik yoğunluğunun arttığını belirtti. Kazaları önlemek amacıyla polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı. Bu çağrı, tatil dönüşlerinde meydana gelebilecek olası kazaların önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

Bayram Tatilinin 6. Gününde Araç Denetimleri

Ramazan Bayramı tatilinin altıncı günü olan 3 Nisan 2025 Perşembe günü, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince aşağıdaki denetimler gerçekleştirildi:

  • 599 bin 476 araç denetlendi,
  • 22 bin 892 araca hız ve radar işlemi uygulandı,
  • 41 bin 922 araca ise diğer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı.

Bayram Sevinci Hüzne Dönüşmesin

Bayram süresince ekiplerin gece gündüz çalışarak trafik güvenliğini sağlamaya devam ettiğini belirten Yerlikaya, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." Bu mesaj, sürücülerin dikkatli olmalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Yerlikaya, tüm sürücülere kurallara uymaları konusunda bir kez daha çağrıda bulundu. Trafik kazalarının önüne geçmek ve bayram sevincini hüzne dönüştürmemek için her bir bireyin üzerine düşeni yapması gerekiyor.

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