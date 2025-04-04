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Çin'den Trump'a sert yanıt!

Çin, Trump'ın tarifelerine karşı ABD mallarına yüzde 34 ek vergi koyuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 13:38, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 13:41
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Çin'den Trump'a sert yanıt!

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerine karşılık olarak, 10 Nisan'dan itibaren ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca 11 ABD şirketini güvenilmezler listesine eklerken, 16 şirketi ihracat kontrolü listesine aldı. Bunun yanı sıra, bazı kritik madenler için ihracat kısıtlamaları getirilirken, ABD'den kanatlı hayvan ithalatı tamamen durduruldu.

ABD'ye Misilleme: Ek Gümrük Vergileri ve Kara Liste

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri Çin'den gelen jet hızında bir misilleme ile karşılık buldu. Çin Ticaret Bakanlığı, 10 Nisan itibarıyla ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

11 Şirket 'Kara Listede'

Çin'in açıkladığı önlemler sadece ek vergilerle sınırlı kalmadı. 11 ABD şirketi "güvenilmezler listesine" alınırken, 16 şirket de "ihracat kontrolü" listesine dahil edildi. Ayrıca, ABD'den ithal edilen tıbbi CT x-ray tüplerine yönelik bir soruşturma başlatıldı ve iki büyük ABD firmasından kanatlı hayvan ithalatı tamamen yasaklandı.

Stratejik Hammaddelere İhracat Kontrolü

Çin'in misilleme hamlesinde stratejik ham maddeler de yer aldı. Pekin yönetimi, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum ve itriyum gibi kritik nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kontroller getirdi. Bu mineraller, özellikle yüksek teknoloji ve savunma sanayinde kritik öneme sahip.Çin'in attığı adımlar, ABD'nin sanayi ve teknoloji sektörlerini doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Uzmanlar, bu misilleme ile Çin'in küresel tedarik zincirinde sahip olduğu gücü ABD'ye karşı bir koz olarak kullanmaya devam edeceğini belirtiyor.

Ticaret Savaşında Yeni Bir Evre

Ticaret savaşı sürecinin yeni bir evreye girdiği yorumları yapılırken, ABD'nin nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

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