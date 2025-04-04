Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, daha sonra Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı.

Bahçeli buradan MHP Genel Merkezi'ne geçerek çalışmalara başladı. Bahçeli, genel merkezden partilileri ve kendisini görmeye gelen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı. Partililer de Devlet Bahçeli'yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı.