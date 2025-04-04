Sanayi ve Teknoloji Kolejleri Nitelikli İş Gücü Yetiştirecek

Türkiye'de stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal ve çevresel altyapısı hazır, lojistik bağlantıları güçlü "mega endüstriyel parklar" inşa edilecek. Bu parklar, sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına "sanayi ve teknoloji kolejleri"yle katkı sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" belgesine göre, Türkiye, yerli ve milli üretim odaklı aktif politikalarla sanayisizleşme riskini bertaraf ederken yeşil ve dijital dönüşümle küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.Türkiye'de mevcut 366 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunurken, planlı sanayi alanlarının genişlemesi ve OSB'lerin altyapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, stratejik değeri olan yatırımlar için altyapısı hazır, sosyal çevresiyle planlanmış "Mega Endüstriyel Parklar" oluşturulacak. Bu parklar, liman, demir yolu ve hava yolu bağlantıları gibi lojistik altyapıya sahip olacak. Ayrıca, ekolojik ve çevresel düzenlemeleri yeşil dönüşüme katkı sağlayacak şekilde yapılmış endüstri şehirleri kurulması planlanıyor.

Ulusal Sanayi Alanları Master Planı

"Ulusal Sanayi Alanları Master Planı" hazırlıkları kapsamında Samsun-Mersin hattındaki 16 ilde 32 ayrı alanda toplam 166 bin hektarlık potansiyel sanayi alanı tespit edildi.

Nitelikli İş Gücüne Kolej Desteği

Sanayi ve teknoloji kolejleri ile sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu kolejler, yüksek teknolojili üretimde yerli iş gücünü artırmayı ve OSB'leri güçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitim modeli, üretim ve eğitim paydaşlarının desteğiyle şekillendirilecek ve sanayi odaklı programlarla öğrencileri donanımlı hale getirecek.

Kolejlerin sürdürülebilirliği, üniversite-sanayi ortak projeleri ile sağlanacak.

Öğrencilere burs ve destek programları sunulacak.

Uluslararası eğitim ve sanayi ortaklıkları teşvik edilecek.

Yerel Kalkınma Desteklenecek

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile her ilden az sayıda ancak etkisi yüksek öncelikli yatırım konuları belirlenecek. Kalkınma ajansları ve yatırım destek ofislerinin desteğiyle bu konular her yıl güncellenecek.Türk sanayisinin verimlilik odaklı dönüşümü sağlanacak. Yalın üretim, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri verimlilik politikasının ana unsurları olacak. "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi" kapsamında Türkiye genelinde 10 model fabrika bulunuyor ve yeni fabrikalarla sayı artırılacak.İmalat sanayisindeki ölçek sorunlarını çözmek için KOBİ'lere yönelik finansman olanakları genişletilecek. Öncelikli sektörlere yönelik ölçek büyütme teşvikleri sağlanacak ve teknoloji transferi desteklenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal ve çevresel altyapısı tümüyle hazır mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz." demişti. Erdoğan ayrıca, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracaklarını duyurmuştu.



