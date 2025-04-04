'Huzur İstanbul' Uygulaması: 403 Gözaltı

"Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 403 kişiyi gözaltına alırken, 340 umuma açık iş yerini denetledi. 3 Nisan'da gerçekleştirilen bu uygulamanın ilk aşamasında, 212 noktada 1450 personelin katılımıyla saat 20.00-22.00 arasında sabit yol kontrolü yapıldı.

Denetimlere Polis Helikopteri ve Deniz Botu Desteği

Denetimlerde 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu da görev aldı. İkinci aşamada ise 1356 personelin katılımıyla saat 22.00-23.59'da umuma açık yerler denetlendi.

GBT Kontrolleri ve Yakalamalar

Uygulamalar kapsamında 296 bin 684 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 279 kişi ile 107 yoklama kaçağı yakalanarak toplamda 403 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Silahlar ve Uyuşturucular

Denetimlerde 28 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 294 fişek ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 3 kilo uyuşturucu, 1559 uyuşturucu hap ve 3 bin 750 sentetik ecza maddesi bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 220 lira ve 100 avroya el konuldu.

Denetimler ve Trafik Cezaları

24 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Toplam 340 umuma açık iş yeri denetlendi.

40 bin 488 araç ve 2 bin 940 motosiklet kontrol edildi.

1573 araç ve 12 motosiklet ile 24 sürücü hakkında işlem yapıldı.

3 araç trafikten men edildi.

Uygulama sonucunda toplam 1 milyon 68 bin 224 lira trafik cezası kesildi.