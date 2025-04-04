Türkeş'i anma programında dua eden imam bayıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Başbuğ Alparslan Türkeş'i anma programı sırasında dua eden imam fenalaşarak bayıldı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen imamın tansiyon düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 15:36, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 16:12
MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından partinin kurucusu Alparslan Türkeş'i anmak için parti binası önünde lokma hayrı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşmaların ardından duaya geçildi. İmam Lütfullah Güldemir, dua etmeye başladı. Güldemir dua esnasında bin andan fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Güldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.