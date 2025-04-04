Türkeş'i anma programında dua eden imam bayıldı

MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından partinin kurucusu Alparslan Türkeş'i anmak için parti binası önünde lokma hayrı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşmaların ardından duaya geçildi. İmam Lütfullah Güldemir, dua etmeye başladı. Güldemir dua esnasında bin andan fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Güldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.