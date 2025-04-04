Trabzon'da CHP standındaki görevliyi yaralayan zanlı tutuklandı

CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bilal Gökalp'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

CHP İl Başkanı Mustafa Bak, Trabzon Adliyesi önünde gazetecilere, dün üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Bugüne kadar verdiğimiz demokrasi mücadelesine hain bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tutuklanması kamuoyu açısından rahatlatıcı bir karar oldu. Vicdanen tamamen tatmin olmasak da bu kararın özellikle benzer girişimlere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.