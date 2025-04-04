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ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş

ABD'nin ithalat vergileri, küresel ticaret savaşlarını tetikleyerek petrol talebini etkiliyor. Petrol fiyatları, OPEC+ üretim artışı ve ABD'nin ithalat vergileri nedeniyle sert bir düşüş yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 16:11, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 16:13
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ABD Yönetiminin Vergi Açıklaması ve Küresel Ticaret SavaşlarıABD yönetimi, 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara en az yüzde 10 vergi getireceğini duyurdu. Bu açıklama, küresel ticaret savaşlarının derinleşmesine ve petrol talebinin kısıtlanacağı beklentilerine yol açtı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarındaki düşüşü etkiledi.

OPEC+ Grubunun Üretim Kararı ve Petrol Fiyatlarına Etkisi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini sonlandıracağını duyurdu. Bunun yerine, Mayıs ayında günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını açıkladılar. Bu açıklama da petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesine katkıda bulundu.

Petrol Fiyatlarındaki Güncel Durum

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 14.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7 düşüşle 64,76 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,39 dolardan alıcı buluyor.

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