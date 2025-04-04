Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Belge İnceleme Şube Müdürlüğü, belge sahteciliğinden el yazısına, imzadan tahrifat ve makine yazılarına kadar dört ana alanda inceleme gerçekleştiriyor.

Yapılan analizler sonucunda adli vakaların aydınlatılmasını sağlayan Emniyet, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, belge sahteciliği ve imza güvenliğinin vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli hususların başında geldiğini söyledi.

Kuş, isim ve soyadından oluşan imzaların taklit edilmesinin daha zor olduğunu, soldan sağa atılan basit imzanın taklit edilmesinin çok kolay olması sebebiyle mağduriyet yaşanabileceğini kaydederek, "Basit imzalar kolay taklit edilir. İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır." ifadelerini kullandı.

En fazla çek ve senet üzerindeki imza sahteciliğinden talepler aldıklarına dikkati çeken Kuş, imzaların karalama yöntemleri yerine isim ve soyadı şeklinde olması gerektiğini aktardı.

Vatandaşlardan her yere aynı imzayı atmasını beklediklerini dile getiren Kuş, "Yine bir imza kalemi kullanmalarını ve her yere mümkünse aynı imza kalemiyle imza atmalarını bekliyoruz. Çek ve senetlerde sonradan doldurma ya da tahrifat durumlarının önüne geçmek için muhakkak meblağların hem rakamla hem değerle hem yazıyla değer gösteren kısımlarında kapama çizgilerinin meblağa bitişik olmasını bekliyoruz. Bu şekilde mağduriyet yaşanmasını engellemiş olabileceğiz." diye konuştu.

- "İmzanızı taşırarak atmakta fayda var"

Boş kağıda imza atılmaması gerektiğinin altını çizen Kuş, son dönemde dolandırıcıların, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da boş kağıt yerleştirebildiklerini, böylece vatandaşların imzalarını alabildiklerini söyledi.

İmza için uzatılan her evrakın çekinmeden titizlikle incelenmesi gerektiği uyarısında bulunan Kuş, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız bir senede ya da çeke imza atmadığını, farklı bir belgeye mesela bir kurye tutanağına imza attığını söylüyor fakat bir borçlu senedi imza atmış olarak gözüküyor. Bunlara da aslında dikkat edilmeli. Muhakkak imzaladığımız belgeyi okumamızda fayda var. Evrakımızın sağına soluna altına yani ekstra bir belge konulmuş mu diye bakmamızda fayda var. Eğer şahıslar sizden belirli bir kutucuğun ya da belirli bir alanın içine imza atmanızı isterse, muhakkak imzamızı o bölümden taşırarak atmakta fayda var. Neden? Çünkü taşırarak attığımızda imzamıza eğer altta bir belge varsa olduğu gibi aşağıdaki belgeye geçmemiş olacak. Bu da sizin imzanızın masumiyetini kanıtlama anlamında önem arz ediyor."

- "Bilimsel olarak en güncel metotlardan faydalanılıyor"

Üzerinde yazan beyanın kabulü anlamına gelen imzanın taklit edildiği durumların ise Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü uzmanlarının titiz çalışmaları sonucunda kolaylıkla tespit edilebildiğini belirten Kuş, şunları kaydetti:

"Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerimizde bilimsel olarak en güncel metotlar ve cihazlardan faydalanılmaktadır. Belge inceleme alanıyla alakalı cihazlar bize yardımcı kaynak olabiliyor. Cihazlarla kullandığımız farklı ışık kaynaklarında belge üzerine bir tahrifat olup olmadığı ya da sahte olup olmadığıyla alakalı yine imzaların detay hatlarına inerek imzalar içerisindeki karakteristik el hareketlerine bakarak imzanın şahsa aidiyeti hususunda beyanda bulunabiliyoruz. Şahısların mukayese imzaları bizim için önem arz etmektedir. Bilhassa samimi mukayese alınmış imzalar."

Kuş, samimi mukayese imzalarının sandık seçmen listesi, bankacılık veya belediye evraklarında kullanılan imzalardan olduğunu anlatarak, "Bunlar üzerinde atılmış imzaları savcılık makamından bekliyoruz. Onun dışında yine huzurda alınmış kolluk kuvvetleri ya da katip huzurunda alınan imzalarla birlikte suça konu imza üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.