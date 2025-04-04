Bakan Uraloğlu'ndan 'trafik güvenliği'ne yönelik paylaşım

Bakan Uraloğlu, "Uzun yollarda dikkat dağınıklığı ve uyuklamaya karşı sarsma bandı uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle sürücülerimizi anlık yol ve hava durumu konusunda bilgilendiriyoruz. Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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