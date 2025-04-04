Bakan Uraloğlu'ndan 'trafik güvenliği'ne yönelik paylaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili, "Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle sürücülerimizi anlık yol ve hava durumu konusunda bilgilendiriyoruz. Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 16:38, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 16:44
Uraloğlu, trafik güvenliğine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara yollarında sürüş güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Uzun yollarda dikkat dağınıklığı ve uyuklamaya karşı sarsma bandı uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle sürücülerimizi anlık yol ve hava durumu konusunda bilgilendiriyoruz. Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.